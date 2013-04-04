Министр: Украина в апреле не закачивает российский газ

Украина с начала апреля не закачивает российский газ в газохранилища и на сегодняшний момент газа в Украине достаточно для обеспечения жизнедеятельности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

В частности, отвечая на вопрос о том, закачивает ли Украина российский газ, Э.Ставицкий сказал: «Пока не берем. На сегодняшний день не прокачиваем. Прокачиваем только транзит». Он отметил, что точная информация по этому вопросу может быть только в конце апреля. «Пока мы не отбираем по первой неделе апреля. Мы не отбираем в хранилище российский газ. У нас в хранилищах достаточно газа для обеспечения жизнедеятельности страны», - сказал Э.Ставицкий. Он сообщил, что на сегодняшний день объем газа в хранилищах составляет 8 млрд 852 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллиона долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.