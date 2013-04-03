Ставицкий - Газпрому: продавца не должно интересовать, с кем продукты будут есть

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий считает беспричинным беспокойство российского газового монополиста «Газпрома», глава которого Алексей Миллер назвал поставки газа по реверсной схеме из Европы в Украину «мошенничеством».

Об этом министр заявил в ответ на вопрос УНИАН во время брифинга в Кабинете министров.

«Наши коллеги хотят разобраться. Они направили определенный запрос, и мы им ответили, не вижу причин (для) обеспокоенности», - сказал Э.Ставицкий.

При этом он отметил, что к Украине нет никаких претензий по транзиту газа.

«Мы выполняем все условия по транзиту – к нам нет никаких замечаний», - добавил министр.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что не комментирует заявления о «разного рода инсинуациях о законности» газового реверса. «Я не хочу комментировать заявление наших коллег по поводу разного рода инсинуаций о законности. В моем понимании, когда вы приходите в магазин и покупаете продукты питания, то, наверное, тот, кто вам их продал, не должен интересоваться, с кем вы будете их кушать», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

В то же время на минувших выходных глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны, остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.