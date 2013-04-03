В Черкасской области УБОП предотвратил убийство, послав подставного киллера

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД Черкасской области, к оперативникам УБОП УМВД в Черкасской области поступила информация о том, что 24-летний житель Золотоношского района хочет убить своего знакомого и ищет исполнителя убийства. Чтобы предотвратить преступление и задержать его организатора, работники УБОП разработали спецоперацию, в результате которой заказчик "нашел" будущего исполнителя убийства.

Заказчик убийства, ничего не подозревая, объяснил детали работы будущему киллеру, рассказал о привычках и распорядке дня жертвы. Также он обговорил способ выполнения преступления - это должен был быть выстрел в голову жертвы.

Обойтись без помощи будущей жертвы правоохранители не смогли. И когда оперативники все рассказали будущей жертве, 25-летний мужчина не поверил, но согласился помочь милиции.

Как рассказал начальник УБОП УМВД в Черкасской области Владислав Пустовар, сотрудники УБОП инсценировали выполнение киллером «убийства» и подготовили фотографии «погибшего» в качестве доказательств.

Встреча киллера с заказчиком состоялась вчера, 2 апреля, в условленном месте, где их уже ожидали оперативники УБОП. В момент передачи фотографий заказчик убийства был задержан.

Впоследствии молодой человек объяснил следователям, что причиной для убийства стали неприязненные отношения с потерпевшим. По его словам, между его родственниками и родней потерпевшего возник конфликт по поводу невыплаченных кредитов. Желая отомстить, молодой человек решил пойти на совершение преступления и стал искать исполнителя. Работники милиции не допустили совершения убийства.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 (покушение на преступление, соучастие в совершении преступления, преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Продолжается следствие.