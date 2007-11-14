У Черновецкого грандиозные планы относительно Почтовой площади

До 2011 года в Киеве реконструируют Почтовую площадь, которая после этого сможет пропускать до 9 тыс. автомобилей в час.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом информировал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

«По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, до 2011 года мы проведем реконструкцию Почтовой площади и привлечем инвестиционные средства. Общая стоимость работ, по нашим подсчетам, составит 350 млн. грн.», - сказал Д.БАСС.

Он отметил, что общая площадь реконструкции составит 13 тыс. кв. м. Планируется, что улицу Набережно-Крещатицкую и Набережное шоссе должна соединить эстакада, что существенно ускорит движение транспорта и будет способствовать уменьшению загазованности воздуха. Согласно проекту, есть возможность строительства паркинга на 400 машиномест.

«Если сейчас пропускная способность Почтовой площади составляет приблизительно 6 тыс. автомобилей в час, то после реконструкции эта цифра вырастет до более 9 тыс. автомобилей», - подчеркнул Д.БАСС.

Кроме того, он отметил, что реализация инвестиционного проекта по реконструкции Почтовой площади увеличит поступления в бюджет Киева на 32 млн. грн.

Д.БАСС также напомнил, что планируется осуществить реконструкцию Харьковской площади, которая предусматривает работы по реконструкции транспортной развязки и строительству общественного центра. Общая стоимость строительства этого объекта – 996,23 млн. грн., а поступления в бюджет города составят 68,67 млн. грн. Также на инвестиционные конкурсы будут выставлены проекты реконструкции площадей Ленинградской, Тараса Шевченко, Лыбидской и Московской.