В украинских ВМС открыли антипиратский центр

В Севастополе начал практическую деятельность учебно-тренировочный центр морских операций Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, назначением которого является подготовка определенных национальных подразделений и подразделений других стран для совместных действий с силами НАТО, ЕС или в составе других коалиций антипиратской направленности на море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, 1 апреля в Академии ВМС им. Нахимова, на базе которой создан УТЦМО, состоялась торжественная церемония открытия учебных курсов, первыми которые пройдут определенные военнослужащие из числа командного состава фрегата «Гетман Сагайдачный», экипаж вертолета Ка-27 и подразделение досмотровой команды, которые запланированы к участию осенью текущего года в операции НАТО по противодействию пиратству «Океанский щит».

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Заместитель командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки контр-адмирал Денис Березовский во время церемонии открытия отметил, что основными задачами УТЦМО ВМС ВС Украины является обобщение опыта привлечения активов украинского флота и флотов других стран к антипиратским и другим морским операциям, организация учебного процесса и осуществление подготовки определенных подразделений (групп слушателей) по учебным курсам.

«Наши национальные курcы «привязаны» к международным стандартам в вопросах отработки единых процедур в борьбе с пиратством и незаконными перевозками на море. За первые два года мы, используя собственный опыт и опыт наших иностранных коллег, планируем подготовить своих специалистов и тренеров, а в дальнейшем, с получением соответствующей аккредитации, приглашать для прохождения учебы на курсах и иностранных специалистов», - подчеркнул Д.Березовский.

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Начальник УТЦМО капитан 2-го ранга Владимир Жук во время брифинга рассказал, что в состав новосозданного военно-учебного центра входят военнослужащие, которые имеют опыт участия в морских операциях антипиратской и антитеррористической направленности, получившие соответствующие сертификаты НАТО. По его словам, в настоящее время в Центре разработано около 10 учебных теоретических и практических курсов, в частности, по организации и порядку действий досмотровой команды, экипажей плавсредств и другие.

Курcы в центре начнутся 2 апреля теоретическими занятиями, а спустя некоторое время продолжатся практические занятиями, основу которых составят тактико-специальная, воздушная, огневая, физическая и другие виды подготовки.