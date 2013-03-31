В Одессе в курортной зоне сгорел жилой дом (дополненная, видео)

Огнем уничтожен один жилой дом и крыши трех жилых домов на общей площади 300 кв. м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В 22.19 пожар был ликвидирован силами 9 отделений Госслужбы по ЧС.

Как сообщили УНИАН в Главном территориальном управлении ГСЧС в Одесской области, предварительная причина пожара - занесение источника возгорания извне неустановленным лицом.

«Пожар начался и распространялся из дома, в котором в настоящее время никто не проживает. Сложность борьбы с пламенем заключалась в плотности застройки, отсутствии противопожарных разрывов, большом количестве деревянных конструкций, отсутствии подъезда к месту пожара. Спасатели локализовали пожар, не дав огню распространиться на соседние двухэтажный и 13-этажный жилые дома», - уточнили в управлении.

Данный пожар произошел на улице Педагогической, в курортной зоне Одессы, где самые дорогостоящие земельные участки.