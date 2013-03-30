У Попова рассказали, где транспорт ездит, а где стоит

В Киеве осложнено движение общественного транспорта на некоторых участках, сообщила УНИАН пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, по состоянию на 13 часов наземный общественный транспорт работал в штатном режиме, и на маршруты было направлено 100% запланированного подвижного состава, однако есть задержки в движении транспорта. Из-за препятствий, которые создают брошенные частные автомобили осложнено движение на бульваре Шевченко в направлении площади Льва Толстого, на просп. Свободы, 1-А, в направлении ул. Северной, просп. Свободы до ул. маршала Гречко. Также из-за неудовлетворительной уборки снега осложнено движение по ул. Монтажников, просп. Краснозвездному в районе ул. Кировоградской, возле станции метро «Петровка», по ул. Чернобыльской, Уборевича, Вернадского, Сошенко.

Столичная власть обратилась к киевлянам с просьбой немедленно сообщать о проблемных местах в Контактный центр Киева по номеру: 15-51 (круглосуточно).