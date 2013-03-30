Казаки вышли патрулировать улицы города

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

«Создав организацию, казаки обратились к начальнику Глуховской милиции с предложением предоставлять помощь в патрулировании улиц как повседневно, так и в усилении патрулей во время проведения праздников», - отмечается в сообщении.

В частности, по информации ОСО УМВД, в состав казацкого формирования входят работники двух охранных агентств. Кроме возрождения казацких традиций, одним из своих главных заданий «Казачество Запорожское» видит охрану общественного порядка.

«Руководство Глуховского горотдела милиции пошло навстречу казакам, достигнув договоренности относительно предоставления помощи правоохранителей в патрулировании улиц города, а также в обеспечении порядка во время проведения массовых мероприятий. График патрулирования милиционеров и казаков согласован, и уже состоялись первые совместные дежурства на улицах города», - говорится в сообщении.