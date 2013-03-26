УГКЦ: Папа Франциск, с большой вероятностью, посетит Украину

Об этом глава УГКЦ сообщил во время пребывания в Луцке, сообщает Интернет-издание ZIK.

«Я думаю, что необходимо его ожидать, уже даже нужно к этому готовиться», – сказал Святослав Шевчук.

«Только думаю, что дата этого визита еще будет дополнительно объявлена. Это должно быть сделано со стороны Святейшего отца. Но с нашей стороны такое приглашение он уже получил», – отметил глава УГКЦ. «Как только сам буду знать, я вам скажу», – добавил он.

Ранее о возможности визита Папы Римского Франциска в Украину уже заявлял бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузар.

Как сообщал УНИАН, архиепископ Буэнос-Айреса, 76-летний Хорхе Марио Бергольо, который родился в Аргентине в семье итальянского иммигранта, был избран 266-м Папой Римским вечером 13 марта во время пятого голосования на конклаве, проходившем в Ватикане 12 и 13 марта. Новый Папа Римский принял имя Франциск.

Интронизация понтифика состоялась 19 марта.

14 марта глава Украинской греко-католической церкви отмечал, что новоизбранный Папа Римский Франциск будет заниматься УГКЦ, поскольку очень хорошо знает ситуацию внутри церкви.

«В первую очередь, я бы хотел сказать, что новоизбранный Папа Франциск І является воспитанником нашего священника Степана Чмиля, похороненного в базилике Святой Софии в Риме», - отметил Глава УГКЦ.

«Нынешний Папа, а тогда студент Салезианской школы, ежедневно рано утром, пока все ребята спали, прислуживал о. Чмилю во время Службы Божьей. Он хорошо знает наш обряд и помнит даже нашу Литургию. В последний раз я его посещал, когда прощался с Аргентиной, отбывая в Украину, и просил, чтобы он дал свои показания для беатификационного процесса о. Степана Чмиля, на что он охотно согласился. Поэтому Святейший Отец очень хорошо знает и о нашей Церкви, и о нашей Литургии и обряде, и о нашей духовности», – отметил Блаженнейший Святослав.