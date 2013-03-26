ГАИ: ситуация на дорогах Киева с каждым часом улучшается

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

"В столице расчищаются городские и районные магистрали, восстанавливаются маршруты общественного транспорта. Благодаря слаженной работе дорожников, коммунальных служб, ГАИ, подразделений по чрезвычайным ситуациям и неравнодушным гражданам ситуация в городе с каждым часом улучшается", - говорится в сообщении.

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"Однако припаркованные вдоль обочин дорог автомобили создают значительные препятствия для снегоуборочной техники. Поэтому Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не нарушать правил остановки и стоянки и убрать свои авто с дорог", - отметили в ведомстве.

Также в ГАИ попросили водителей не выезжать на собственном транспорте без необходимости и дать возможность дорожным службам освободить дороги Киева от снега.