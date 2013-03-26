Киев уже стоит: город парализовали десятибальные пробки
09:10, 26 марта 2013Разное
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Система "Яндекс. Пробки" по состоянию на 9:00 показывает пробки в десять баллов из десяти с пометкой "Город стоит - пешком быстрее".
Киев стоит
Как сообщается, тянучки охватили центр города, Подол, Печерск. Огромная пробка сформировалась на въезде на Московский мост.
Затруднено движение на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, Чоколовском бульваре, Краснозвездном и Воздухофлотском проспектах, проспекте Победы и 40-летия Октября, улицах Гетьмана, Телиги, Борщаговской, Красноармейской. Окружная дорога в сторону Академгородка также "стоит".
Традиционно сложная транспортная ситуация наблюдается на Троещине, а главные автомагистрали стали "красными". Кроме того, сложная ситуация на всех подъездах к столице. Нормальная ситуация наблюдается на проспекте Бажана в сторону Борисполя.
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