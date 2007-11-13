Человеческий клон может появиться в ближайшие год-два

Реальность клонирования человека в самой ближайшей перспективе выдвигает перед объединенными нациями требование наложить мораторий на клонирование до выработки международной конвенции, считает группа экспертов Университета ООН, подготовившая тематический доклад для лидеров государств.

"Реалии таковы, что клон человека может появиться раньше, нежели мировое сообщество успеет выработать законодательные рамки. Мы считаем, что в нынешних условиях надо ввести временный мораторий на все научные разработки, связанные с клонированием человека", - сказала в интервью РИА Новостидоктор Чамундисвари Куппусвами (Dr. Chamundeeswari Kuppuоswamy), одна из четырех авторов доклада о ситуации с клонированием.

Университет ООН - это аналитический и экспертный центр, привлекающий для своих проектов ученых с мировым именем.

Документ, выработанный для лидеров наций, был обнародован как раз в тот день, когда стало известно о том, что группа американских ученых впервые смогла создать десятки жизнеспособных клонированных эмбрионов из тканей взрослого примата - 10-летнего самца макака-резус. Новый метод обещает повысить эффективность превращения человеческих яйцеклеток в клонированные эмбрионы, хотя на пути клонирования человека существуют не только технические, но и этические препятствия.

Ученые ООН ссылаются на прогнозы американских и итальянских генетиков, ожидающих, что клон человека может быть воспроизведен уже в ближайшие год-два.

"Мы призываем государства вернуться к проблеме законодательных рамок клонирования, которые должны быть приняты под эгидой ООН. Нациям предстоит сделать выбор между полным запретом на разработки, касающиеся клонирования человека, или ограничить сферу терапевтическим клонированием-воссозданием отдельных органов человека. В противном случае нам придется скоро принимать конвенцию о защите прав клонов", - сказала Куппусвами.

Ученые полагают, что в случае законодательного бездействия лаборатории самых научно развитых стран приступят к экспериментам по клонированию в развивающемся мире, где слабые институты государственной власти и общественного контроля.

По словам Куппусвами, в ООН нет единства по поводу запрета клонирования и всех связанных с этим научных работ. Даже использование эмбриона в терапевтических целях вызывает неприятие у многих этносов и групп, так как человеческий эмбрион и человеческая клетка уже сами по себе являются носителями жизни.

Ватикан уже выступил против "эксперимента над человеком" на уровне клетки.

В стенах ООН пытались разработать проект международной конвенции о запрете клонирования, инициаторами которой были Франция и Германия, однако полярный раскол обнаружился еще на уровне ее обсуждения в правовом комитете.

В 2005 году была с большим трудом была принята Декларация ООН по Клонированию Человека, в поддержку которой проголосовали 85 государств из 192. Позиция России по вопросу клонирования осталась невыясненной - делегация не принимала участия в голосовании. 50 государств ввели на национальном уровне запрет на клонирование человека, производство же клонов не регламентировано ни в одной стране.

В Канаде, например, попытка искусственной репродукции человека будет наказана тюремным заключением на срок до десяти лет и штрафом до полумиллиона канадских долларов. Швеция и Швейцария запретили клонирование. Такую же меру ввел вначале и Китай, однако затем разрешил исследования по терапевтическому клонированию. Франция в виде исключения разрешила исследования на уровне клеток эмбриона.

"Если нации могут прийти к компромиссу по поводу полного запрета на клонирование человека, то вопрос чисто научных исследований остается весьма спорным и противоречивым", - сказала Куппусвами.

Многие страны отстаивают право на свободу научных разработок по клонированию, ссылаясь на то, что они проводятся в интересах человечества, так как в перспективе позволят избавить людей от многих генетических заболеваний, наладить индустрию трансплантантов, в то время как сотни тысяч людей в мире страдают от лимита донорских органов.

"Я считаю, что самый реальный ответ новому вызову - временный мораторий на все виды работ по клонированию человека до принятия регулирующих правовых норм на международном уровне. Сообщество наций пока не успело выработать свою этическую платформу, слишком быстро оказавшись перед реальностью лабораторного воспроизводства человека", - считает автор доклада.

ервый в мире клон-овечка по имени Долли появилась в 1996 году и прожила всего шесть лет, вдвое меньше обычной овцы. У нее развился артрит и болезнь легких, свойственные только старым животным. Ученые сделали неутешительное предположение, что природу обмануть не удалось, и генетический возраст Долли при рождении уже был равен возрасту шестилетнего донора.