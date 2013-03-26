В НБУ обьяснили причины притока валюты в Украину

Профицит платежного баланса фиксируется второй месяц подряд. По данным Нацбанка, положительное сальдо платежного баланса по итогам февраля составило $1,29 млрд, тогда как в январе — вчетверо меньше ($397 млн), сообщает Коммерсант-Украина.

Таких высоких показателей платежного баланса не фиксировалось ни в нынешнем, ни в прошлом году. Благодаря этому НБУ безболезненно выплатил в феврале два транша МВФ на общую сумму $740 млн, а также нарастил золотовалютные резервы на $363 млн.

Улучшение платежного баланса произошло на фоне ухудшившейся ситуации со счетом текущих операций — если в январе этот показатель был положительным, то в феврале отток валюты по этой статье составил $967 млн. Это связано с резким ростом импорта товаров в страну — с $5,69 млрд до $6,67 млрд.

Такую динамику в НБУ поясняют резким спросом на медикаменты (+51,2%) в связи с изменением с марта процедуры лицензирования импортных лекарств. В феврале выросли и объемы экспорта украинских товаров за рубеж — с $5,2 млрд до $5,43 млрд. В аналитическом отчете НБУ отмечается, что в феврале впервые с начала прошлого года наблюдался рост производства в металлургии (+3,1%).

Значительный приток валюты в феврале был зафиксирован по финансовому счету — $2,26 млрд. В первую очередь это связано с евробондами — в начале февраля Украина разместила десятилетние бумаги на $1 млрд с доходностью 7,625% годовых. В то же время из внешних выплат Минфину пришлось вернуть лишь небольшой транш МВФ ($190 млн). Значительными были и размещения компаний реального сектора — предприятия привлекли в феврале кредитов на $1,26 млрд при погашениях на $840 млн. Лишь финансовый сектор продолжил сокращать объем своей внешней задолженности (-$437 млн).

Еще одна причина улучшения сальдо финансового счета — приток валюты по статье "другой капитал", где основным фактором, влияющим на динамику капитала, являются товарные кредиты. Если в январе по этой статье фиксировался отток на $790 млн, то в прошлом месяце приток валюты составил $648 млн. При этом объем закупки наличной валюты населением в феврале вырос со $145 млн до $381 млн.