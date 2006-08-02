Партии регионов еще не поздно отказаться от кандидатуры Януковича

Один из лидеров "Нашей Украины" Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще не принял решение о роспуске парламента.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

"Нет, Президент еще не принял такого решения", - сказал П.ПОРОШЕНКО журналистам.

Он объяснил, что ситуация зашла в тупик из-за неготовности представителей антикризисной коалиции признать основополагающие принципы существования Украинского государства.

"Речь больше не идет о кандидатуре ЯНУКОВИЧА, а идет о базовых принципах – украинский язык, унитарное государство, в том числе безопасность государства. Готова ли коалиция гарантировать эти базовые принципы", - сообщил П.ПОРОШЕНКО.

"А в ответ слышим: нет, мы будем колоть государство, внедрять федерализм..." - возмутился П.ПОРОШЕНКО

На вопрос, будет ли роспуск, он ответил: "Когда-то парламент обязательно распустится".

Отвечая на вопрос, уже сможет ли П.ПОРОШЕНКО подарить свое удостоверение депутата журналистам, он ответил: "Нет, я оставлю его в наследство сыну".