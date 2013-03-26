В Хмельницком отметили годовщину освобождения от фашистов
01:23, 26 марта 2013Общество
738
В Хмельницком на Военном кладбище 25 марта состоялась церемония возложения венков и цветов к обелискам и памятникам в честь освободителей области от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в мероприятии приняли участие первые лица области и города: председатель ОГА Василий Ядуха, председатель облсовета Николай Дерикот и городской голова Сергей Мельник. Они возложили венки и цветы к мемориальному комплексу “Вечный огонь”.
Как известно, 25 марта 1944 года войсками Первого Украинского фронта город Проскуров (в настоящее время - Хмельницкий) был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter