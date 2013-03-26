В Хмельницком отметили годовщину освобождения от фашистов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в мероприятии приняли участие первые лица области и города: председатель ОГА Василий Ядуха, председатель облсовета Николай Дерикот и городской голова Сергей Мельник. Они возложили венки и цветы к мемориальному комплексу “Вечный огонь”.

Как известно, 25 марта 1944 года войсками Первого Украинского фронта город Проскуров (в настоящее время - Хмельницкий) был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.