В Ужгороде избили венгерских туристов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

По ее словам, Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде направило в городскую прокуратуру обращение, в котором говорится о том, что 16 марта 2013 года в Ужгороде неизвестные напали на венгерских туристов.

В.Попович сообщила, что прокуратурой организована проверка данного факта и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня же, 19 марта, председатель Закарпатской ОГА Александр Ледида также сообщил, что Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде обратилось к руководству области и города с сообщением о происшествии и просьбой провести проверку по делу о нападении на венгерских туристов.

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По информации пресс-центра Закарпатской ОГА, 16 марта в Ужгороде неизвестные напали на венгерских туристов, они оскорбляли венгров и срывали с их одежды кокарды – символ национального праздника. «Серьезность инциденту придает и то, что среди потерпевших были дети», - уточнили в пресс-центре ОГА.

А.Ледида по этому поводу обнародовал заявление, в котором подчеркивает недопустимость любых межнациональных конфликтов в области.

«Любое насилие не имеет оправдания, а тем более, если оно совершено из-за политических амбиций и направлено против представителей нацменьшинств, да еще и детей. Закарпатье – толерантный край, здесь люди разных национальностей веками живут в мире и согласии. Надеюсь, таких инцидентов, как произошел в Ужгороде, больше не будет».

Также председатель Закарпатской ОГА отметил, что разделяет возмущение венгерского сообщества, и, в свою очередь, попросил прокуратуру взять дело на контроль, обеспечить непредвзятое расследование и наказать виновных.

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В ряде венгерских и закарпатских СМИ также появилась информация о том, что венгерских туристов избили представители ВО «Свобода». В то же время, Закарпатская областная организация Всеукраинского объединения "Свобода" заявила, что распространенная в СМИ информация является провокацией и не соответствует действительности.