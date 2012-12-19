«Свобода» категорически против «регионального» статуса венгерского языка

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление по поводу планов местного облсовета на очередной сессии предоставить статус «регионального» венгерскому языку ВО «Свобода» сегодня опубликовала на своем официальном сайте.

Согласно заявлению, областной организации «Свободы» стало известно, что на очередной сессии Закарпатского областного совета планируется предоставить статус «регионального» венгерскому языку. «Все это планируется сделать тайком, без ведома людей, без общественного обсуждения», - говорится в заявлении.

Свободовцы отмечают, что «принятый с нарушением всех норм и здравого смысла, Закон «Об основах государственной языковой политики» становится инструментом уничтожения нашего государства, прикрытием для многообразных сепаратистских и антиукраинских провокаций. Досадно, что Закарпатье оказывается в водовороте этих событий».

В обращении отмечается, что Закарпатский областной совет, вынося на рассмотрение любые языковые вопросы, провоцирует конфликты и раскол в обществе. «Это приведет к тому, что украинский язык утратит свой статус государственного еще и на значительной территории Закарпатья, ведь теперь нежелание учить и использовать украинский всегда можно будет прикрыть этим решениям. Мало того, каждый местный государственный служащий теперь будет обязан не только знать венгерский, но и осуществлять делопроизводство на этом языке», - считают авторы заявления.

По информации "Свободы", уже сегодня в Закарпатской области есть прецеденты, когда отдельные села, признавшие языки меньшинств «региональными», на своих территориях отказываются вести и предоставлять документацию на украинском языке.

Учитывая это, облорганизация ВО «Свобода» призвала Закарпатский областной совет не принимать соответствующее решение и не способствовать расколу и уничтожению Украины, а также снять с рассмотрения сессии Закарпатского областного совета «эту явно антиукраинскую инициативу венгерских реваншистских и сепаратистских сил».

«Свобода» также требует от Закарпатского облсовета, вместо рассмотрения вопроса о предоставлении статуса «регионального» венгерскому языку принять обращение к депутатам Верховной Рады Украины с требованием отменить Закон «Об основах государственной языковой политики» как не отвечающий интересам Украинского государства».

Справка УНИАН. 21 декабря 2012 года состоится второе пленарное заседание ХI сессии Закарпатского областного совета. По информации из Закарпатского областного совета, на рассмотрение сессии выносится проект решения «О реализации норм Закона Украины «Об основах государственной языковой политики». Этот вопрос был включен в рассмотрение и во время первого пленарного заседания ХI сессии, но его не успели рассмотреть.

Закарпатская областная организация ВО «Свобода» призвала всех неравнодушных принять участие в акции протеста у стен облсовета с требованием не допустить предоставления венгерскому языку статуса «регионального».