Юристы: Украина имеет шансы выиграть Стокгольмский суд против Газпрома

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили юристы - директор юридической компании «Lions Litigate» Станислав Батрин и глава общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк.

«У нас есть все основания считать, что если Кабмин обязует «Нафтогаз» обратиться в Стокгольмский арбитражный суд и поставить вопрос о признании газового контракта, который является кабальным для Украины, недействительным, то суд примет решение в пользу «Нафтогаза»», - сказал О.Березюк.

При этом С.Батрин напомнил журналистам, что он ранее подал в суд на Кабинет министров и Фонд госимущества с требованием признать недействительными контракт на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом", так как они противоречат интересам Украины. В случае положительного решения суда по этому делу, правительство должно обязать отечественного газового монополиста подать иск в Стокгольмский арбитражный суд.

«У меня как у гражданина Украины возник вопрос о расхождении в позициях Президента Украины и главы правительства. Если в 2011 году Президент публично и официально заявляет, что иск готов, то почему через полтора года после этой дискуссии Кабинет министров официально заявляет, что не будет пересматривать газовые контракты?», - уточнил С.Батрин.

Присутствовавший на пресс-конференции доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Владимир Василенко заявил, что позиция С.Батрина с юридической точки зрения безупречна.

«Но обязанностью государства есть обеспечение условий деятельности хозяйствующих субъектов, чтобы обеспечить надлежащее потребности общества и граждан. Поэтому, если хозяйственный субъект или любой гражданин своими действиями причиняет вред государству, то государство может аннулировать акты, которые принимает хозяйствующий субъект или гражданин», - отметил В.Василенко.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.

В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьера Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров, что является самой высокой в Европе.

В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того, как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.

За последние три года российская газовая монополия согласилась снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.