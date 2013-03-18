На Буковине банкир украла полтора миллиона гривен с депозитов

В Черновицкой области следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту присвоения денег клиентов финансового учреждения в размере свыше 1,5 млн. грн со стороны заведующей одного из районных отделений банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Черновицкой области, должностное лицо банка подозревается в том, что, состоя в руководящей должности одного из местных отделений банка, на протяжении 2011-2012 годов неоднократно незаконно изымала и присваивала деньги, которые вносились на депозитные счета клиентами финансового учреждения.

Выполняя функции контролера при осуществлении вкладных операций, должностное лицо банка, воспользовавшись тем, что кассир формально визировала операции, единолично присвоила деньги по 19 депозитным счетам на общую сумму 1 млн 530 тыс. грн.

Информация внесена в Государственный реестр досудебных расследований по признакам в действиях заведующей отделением банка состава преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В случае, если судом будет доказано совершение преступления, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.