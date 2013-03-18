У Сумской области нет денег на промежуточные выборы

Об этом УНИАН со ссылкой на начальника главного финансового управления Сумской облгосадминистрации Евгения Южакова сообщили в пресс-службе областного совета.

«По решению областной избирательной комиссии промежуточные выборы в облсовет должны состояться 14 апреля. Первый раз от избиркома поступило предложение о выделении 1 млн 800 тыс. грн на эти цели, конечная сумма – 3 млн. 200 тыс. грн. У нас еще не полностью закрыта кредиторская задолженность в прошлом году, из 8 млн грн свободных остатков мы дали 1 млн грн на зарплату работникам Центра реабилитации детей-инвалидов, 3 млн. грн на экстренную медицинскую помощь, остальные средства – небольшими суммами на другие защищенные статьи», - отметил Е.Южаков.

При этом он заметил, что вопрос финансирования избирательного процесса может стоять лишь при перевыполнении областного бюджета не ранее, чем через полгода.

Заместитель председателя Сумского областного совета Валерий Толбатов в интервью УНИАН рассказал, что облфинуправление уже обращалось к ЦИК с указанной проблемой, но ответ в Сумы пока не поступил.

«Сегодня я посоветовал председателю облизбиркома также обратиться в ЦИК с просьбой перенести выборы на более поздний срок. От имени областного совета могу заявить, что облсовет исчерпал все свои возможности по организации самого избирательного процесса: предоставил помещение, оргтехнику. Вопрос о финансировании выборов при отсутствии средств решить мы не можем», - сказал В.Толбатов.

При этом он отметил, что Сумщина – не единственная область в Украине, где отсутствует финансирование на проведение выборов. Также он считает абсурдными некоторые обвинения, что областной совет боится проведения выборов.

«Сегодня есть полное понимание депутатского корпуса в решении важных для области социально-экономических вопросов. Все они серьезно рассматриваются в комиссиях и на сессию выносятся с единым решением. Кроме того, проведение выборов, в ходе которых будут избраны два депутата, никоим образом не сможет повлиять на работу совета», - заявил В.Толбатов.

В свою очередь председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам развития местного самоуправления, территориального устройства, депутатской деятельности, регламента, законности и правопорядка, связей с общественностью и информационной политики Геннадий Дорошенко сообщил УНИАН, что два депутата, которых должна избрать громада 14 апреля, являются «золотыми», и предложил политическим партиям, которые желают выдвинуть своих кандидатов, открыть фонды и профинансировать проведение выборов.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля областная избирательная комиссия определила дату промежуточных выборов в областной совет: они должны состояться в воскресенье, 14 апреля. Необходимость в проведении промежуточных выборов возникла в двух избирательных округах области - № 14 (г. Конотоп и Конотопский район) и № 40 (Зареченский район, г. Сумы), поскольку депутат облсовета от округа № 14 Анатолий Вербовик летом 2012 г. погиб в автокатастрофе, а депутат от округа № 40 Владимир Шульга стал народным депутатом Украины.

В начале марта руководители областных организаций партий «Фронт Змин» и «УДАР» Николай. Клочко и Сергей Лихман, а также народный депутат Украины от объединенной оппозиции «Батькивщина» Олег Медуница требовали от председателя Сумского облсовета Геннадия Михайленко созвать внеочередную сессию облсовета из-за угрозы срыва промежуточных выборов в Сумской области. На проведение промежуточных выборов двух депутатов облсовета из областного бюджета необходимо выделить 1,8 миллионов гривен, поэтому облсовет должен был рассмотреть этот вопрос на очередной сессии 22 февраля, но на сессию вопрос о финансировании проведения выборов даже не был вынесен.

Представитель «Фронта Змин» подал иск в Сумской окружной Административный суд на областной совет с требованием провести внеочередную сессию для обеспечения финансирования промежуточных выборов.