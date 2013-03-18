Министр назвал причины введения спецпошлин на иномарки

Об этом журналистам заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов во время 57 заседания Экономического совета СНГ, сообщает РБК-Украина.

«У нас есть компании, которые производят автомобили. Но для нашей страны важно, что это рабочие места, это уплата налогов, это повышение занятости в стране. Межведомственная комиссия по международной торговле на некоторое время защитила интересы отечественных производителей. Я думаю, это как раз поспособствует развитию нашего автопрома», — заявил Прасолов.

Он напомнил, что компании-производители находятся в разных регионах и являются бюджетообразующими. Они значительно влияют на занятость населения в Закарпатской, Черкасской, Полтавской и Запорожской областях. Поэтому поддержка их деятельности будет содействовать развитию социальной сферы и повышению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Министр напомнил, что поддержка автопрома остается одним из приоритетных заданий экономической политики Украины и высказал надежду, что эта отрасль станет привлекательной для инвесторов, которые намерены именно производить автомобили на территории Украины.

Говоря о совместимости введенных спецпошлин с обязательствами Украины перед ВТО, Игорь Прасолов подчеркнул: «Те решения, которые будет принимать министерство, а также органы, которые работают при нем, будут принимать решения, обязательно согласуя их с нормами ВТО».

Напомним, 14 марта Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение о введении спецпошлин на новые импортные автомобили. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров, и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникшие вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.