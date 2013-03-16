Эксперт: украинских вузов в мировых рейтингах нет и не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации Доклада о человеческом развитии-2013 «Подъем Юга: человеческий прогресс в многообразном мире» сказал директор Института инновационных технологий и содержания образования Александр Удод.

«И не будет (Украины в этих рейтингах – УНИАН) очень скоро при той структурной системе, которая существует в Украине», - сказал он.

А.Удод объяснил, что на рейтинг вузов влияет, в частности, бюджет, а ведущие мировые вузы, по его словам, имеют такой бюджет, как Украина в целом.

«Там нобелевские лауреаты, потому что наука в Европе сосредоточена в университетах. Нет такого понятия, как Национальная академия наук», - сказал А.Удод.

Кроме того, по словам эксперта, большую роль играет известность в мире и представленность в научном пространстве.

В то же время, отметил А.Удод, украинское образование из года в год становится более престижным и известным в мире. В частности, во время прошлогодней вступительной кампании, отметил он, вузами Украины интересовались представители 109 стран мира.

Кроме того, сообщил А.Удод, сегодня в Украине учатся 80 тысяч студентов из 150 стран.