Главное за день: обзор топ-новостей
Западная Украина переживает «снежный армагеддон». Оппозиция продолжает акцию «Вставай, Украина!». Состоялась жеребьевка крупнейших футбольных турниров Европы. Украина выдаст Таджикистану Абдуллоджонова.
Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Во Львове транспортный армагеддон: люди бросают машины посреди дороги
В связи с непогодой движение транспорта во Львове практически остановилось. Сегодня во Львове и области выпало 90% месячной нормы снежных осадков. Также из-за снегопада на Ивано-Франковщине перекрыли дороги, а работники ГАИ не выпускают транспортные средства из Тернополя.
Глава УГКЦ пригласил нового Папу в Украину
Святослав Шевчук, Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви, направил поздравительное письмо на имя Отца Франциска по случаю избрания и пригласил его посетить Украину по случаю 1025-летия Крещения Украины.
life :) будет судиться с НКРС за продление лицензии
Украинский мобильный оператор life :) (ООО «Астелит») не согласен с решением НКРС о необходимости покупки новой лицензии на международную и междугороднюю связь.
«Укравтодор» в 2012 году взял из бюджета 10 миллиардов
«Укравтодор» в 2012 году осуществил кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.
Прасолов: Ассоциированное членство Украины в ТС сейчас не обсуждается
Сейчас не обсуждается вопрос о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, - заявил министр. У Азарова же ломают голову над рисками вступления в Таможенный союз - «чтобы страну не расколоть».
Кличко в Брюсселе убеждал, что время санкций уже наступило
Лидер партии "УДАР" убежден, что пришло время персональных санкций против украинских чиновников. Об этом Виталий Кличко говорил в Брюсселе с руководителями европейских институтов
Демографы обеспокоены: Украинцы мрут как мухи
За годы независимости Украина валовой национальный доход на душу населения уменьшился примерно на 22%, а ожидаемая продолжительность жизни - на год.
ЕС критикует намерения Украины пересмотреть тарифы в рамках ВТО
Представительство ЕС в Украине подтвердило свое негативное отношение к попыткам украинских властей пересмотреть более 300 тарифных ставок в рамках членства в ВТО.
В четвертьфиналах Лиги чемпионов будут играть две звездные пары
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, в которой восемь лучших клубных команд континента были разбиты на пары ¼ финала.
В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся «Бенфика» и «Ньюкасл»
Жеребьевка определила чветьфинальные пары второго по значимости клубного континентального турнира.
Украина отдаст экс-премьера Абдуллоджонова Таджикистану
Сам Абдуллоджонов сравнил решение об экстрадиционном аресте со смертным приговором.
Оппозиция: метель не остановила ужгородцев - они собираются на акцию
Тягнибок и Яценюк возглавили протестную ходу в Ужгороде
Рыбак не против стать прикосновенным
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поддерживает идею отмены депутатской неприкосновенности.