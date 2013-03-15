Главное за день: обзор топ-новостей

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Во Львове транспортный армагеддон: люди бросают машины посреди дороги

В связи с непогодой движение транспорта во Львове практически остановилось. Сегодня во Львове и области выпало 90% месячной нормы снежных осадков. Также из-за снегопада на Ивано-Франковщине перекрыли дороги, а работники ГАИ не выпускают транспортные средства из Тернополя.

Глава УГКЦ пригласил нового Папу в Украину

Святослав Шевчук, Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви, направил поздравительное письмо на имя Отца Франциска по случаю избрания и пригласил его посетить Украину по случаю 1025-летия Крещения Украины.

life :) будет судиться с НКРС за продление лицензии

Украинский мобильный оператор life :) (ООО «Астелит») не согласен с решением НКРС о необходимости покупки новой лицензии на международную и междугороднюю связь.

«Укравтодор» в 2012 году взял из бюджета 10 миллиардов

«Укравтодор» в 2012 году осуществил кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.

Прасолов: Ассоциированное членство Украины в ТС сейчас не обсуждается

Сейчас не обсуждается вопрос о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, - заявил министр. У Азарова же ломают голову над рисками вступления в Таможенный союз - «чтобы страну не расколоть».

Кличко в Брюсселе убеждал, что время санкций уже наступило

Лидер партии "УДАР" убежден, что пришло время персональных санкций против украинских чиновников. Об этом Виталий Кличко говорил в Брюсселе с руководителями европейских институтов

Демографы обеспокоены: Украинцы мрут как мухи

За годы независимости Украина валовой национальный доход на душу населения уменьшился примерно на 22%, а ожидаемая продолжительность жизни - на год.

ЕС критикует намерения Украины пересмотреть тарифы в рамках ВТО

Представительство ЕС в Украине подтвердило свое негативное отношение к попыткам украинских властей пересмотреть более 300 тарифных ставок в рамках членства в ВТО.

В четвертьфиналах Лиги чемпионов будут играть две звездные пары

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, в которой восемь лучших клубных команд континента были разбиты на пары ¼ финала.

В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся «Бенфика» и «Ньюкасл»

Жеребьевка определила чветьфинальные пары второго по значимости клубного континентального турнира.

Украина отдаст экс-премьера Абдуллоджонова Таджикистану

Сам Абдуллоджонов сравнил решение об экстрадиционном аресте со смертным приговором.

Оппозиция: метель не остановила ужгородцев - они собираются на акцию

Тягнибок и Яценюк возглавили протестную ходу в Ужгороде

Рыбак не против стать прикосновенным

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поддерживает идею отмены депутатской неприкосновенности.