На Львовщине сегодня выпала месячная норма снега

Сегодня, 15 марта, во Львове и области по состоянию на 14.30 выпало 48,3 мм снежных осадков, что составляет 89% месячной нормы на март. По сообщению синоптиков, снегопад будет длиться весь день.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Отмечается, что более 800 военнослужащих готовы помочь коммунальным службам области в расчистке дорог от снежных заносов. В воинских частях гарнизона созданы рабочие команды, которые расчищают от снега прилегающие к воинским частям территории. Кроме того, от Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана П.Сагайдачного возле населенного пункта Ивано-Франково работает автогрейдер ГС-1402, который расчищает участок международной трассы “Ивано-Франково – Шегини”. Также в направлении города Золочев отправилась колонна военной техники. Еще один дорогопроходчик “БАТ-2” будет задействован для расчистки дороги вблизи населенного пункта Бибрка (Львовская область). В готовности к действиям находится также и личный состав воинских частей Львовского гарнизона. Уже созданы мобильные автогруппы в количестве более 60 единиц.

В связи с ухудшением погодных условий на территории области усложнено движение на автодорогах Сколевского, Жовковского, Жидачевского, Золочевского, Перемышлянского, Буского и Николаевского районов.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений сейчас сосредоточены на мероприятиях по эвакуации автотранспорта и предоставлении помощи людям. На протяжении суток к выполнению этих работ от Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области привлечено 183 спасателя и 71 единица техники.

Уже развернуто три пункта обогрева на автодорогах области, в частности в Сколевском и Бродовском районах. За сутки за помощью сюда обратились 176 человек, в частности, с просьбой отбуксировать более 200 автотранспортных средств.

С целью повышения оперативности реагирования на возможное ухудшение погодных условий проведен расчет сил и средств Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области, в соответствии с которым техника и личный состав отправлены в определенные районы.

С целью сбора и уточнения информации, проведения разведки и организации взаимодействия с органами ГАИ, службами гражданской защиты области (района) в ходе выполнения неотложных аварийно-спасательных работ в Сколевский и Бродовский районы области направлены мобильные опергруппы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области.