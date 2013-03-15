Глава УГКЦ пригласил нового Папу в Украину

«Это было бы большим благословением для нас и всей Украины рассчитывать на Ваше присутствие при таком выдающемся событии», - говорится в поздравительном письме.

Глава Церкви поздравил новоизбранного Папу Франциска от своего имени и от всей Украинской Греко-Католической Церкви на испанском языке. «Из глубины наших сердец рады, что Вас выбрали Папой. Присоединяемся к поздравлениям нашими молитвами, которые сегодня звучат из уст нашей паствы, находящейся на всех континентах», - написал Шевчук в письме к Папе Франциску, сообщает УГКЦ.

«Лично выражаю Богу свою искреннюю благодарность, поскольку именно в Буэнос-Айресе я, молодой и новоназначенный епископ, делал свои первые шаги, находясь там под Вашей отеческой опекой. И сегодня уверен, что смогу рассчитывать на поддержку Вашего Святейшества, как Аргентинская епархия Покровы Пресвятой Богородицы », - отметил Глава УГКЦ.

В завершение Предстоятель УГКЦ попросил у Папы апостольского благословения для УГКЦ и пожелал ему, чтобы он «служил Богу и Вселенской Церкви с мудростью и духовной силой на многие лета».