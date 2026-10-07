У Путина заявили об 'открытости к диалогу' на фоне ядерных испытаний во Франции

В то же время в Кремле обвинили Европу в "одержимости милитаризацией".

В Кремле отреагировали на успешные испытания Францией ракеты, способной нести ядерное оружие, назвав эту стратегию "тупиком". Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова.

Песков, комментируя запуск, заявил, что РФ получила сообщение от Франции, и сказал, что это пример того, что он назвал "одержимостью Европы милитаризацией".

"Они строят свою идентичность в сфере обороны и безопасности на основе противостояния с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, он ни к чему хорошему не ведет", – сказал Песков.

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В то же время он добавил, что Москва, хотя и находится в состоянии готовности, но открыта для диалога:

"Мы считаем, что любые проблемы следует решать не путем демонстративных запусков ракет, а путем диалога".

Агентство отмечает, что запуск ракеты Францией произошел на фоне обострения напряженности вокруг войны в Украине, европейской безопасности и ядерного сдерживания. В частности, в РФ недавно пригрозили нанести удар ядерным оружием, если НАТО попытается блокировать Калининградскую область.

Ядерные угрозы Кремля

Отметим, что РФ постоянно применяет ядерный шантаж против Украины и Запада. Например, в мае этого года на фоне учений Владимир Путин заявлял, что ядерная триада России"должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне".

Также ранее СМИ стало известно, что Кремль возрождает таинственный ядерный объект на Урале, над которым Москва работала в период "холодной войны". Речь идет о крупном подземном командном центре, способном выдержать любую атаку. Речь идет о стратегии "судного дня", призванной гарантировать взаимное гарантированное уничтожение в случае, если Россия подвергнется ядерному удару.

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