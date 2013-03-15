Оппозиция: метель не остановила ужгородцев - они собираются на акцию

Тысячи жителей Закарпатья, несмотря на метель, собрались на Театральной площади Ужгорода, откуда отправится марш в рамках общенациональной акции протеста «Вставай Украина!».

Люди продолжают прибывать, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

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В то же время, как и вчера, накануне марша в Виннице, в СМИ начали распространяться ложные сообщения о вроде бы перенесении акции, заявляют в «Батькивщине» и отмечают, что марш начнется, как и было запланировано, с Театральной площади Ужгорода и двинется к Народной площади, где состоится митинг при участии лидеров оппозиции. Оппозиция призывает закарпатцев присоединяться к акции.