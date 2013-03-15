Рыбак не против стать прикосновенным

Об этом он сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Рыбак в контексте событий, которые происходят в парламенте, заявил, что все депутаты должны отвечать за свои действия, а потому неприкосновенность необходимо отменить.

«Я поддерживаю мнение, что депутаты должны быть ответственными и сделать все, чтобы люди, которые им поверили и их избрали, получили лучшую жизнь», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня 2012 года ВР приняла законопроект, которым предлагалось изъять из Конституции статьи, обеспечивающие неприкосновенность не только народных депутатов, а также Президента Украины и судей всех уровней, и направила его в Конституционный Суд.

10 июля КС обнародовал решение, согласно которому суд согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения норм из нее о неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с исключением норм относительно неприкосновенности Президента Украины и судей.

12 марта 2013 года народный депутат от Партии регионов Валерий Писаренко зарегистрировал в парламенте проект постановления относительно установления сроков для предоставления предложений в законопроект, которым предусматривается внести изменения в Конституцию Украины в части снятия с народных депутатов неприкосновенности.

Как отмечается в проекте постановления, обнародованном на сайте Верховной Рады, акт принимается «с целью обеспечения реализации требований статьи 159 Конституции Украины и завершения конституционной процедуры рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности (регистр. № 0977), в связи с Заключением Конституционного Суда Украины от 10 июля 2012 года по делу по обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия этого законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины».

В.Писаренко предлагает ограничить срок представления предложений и поправок к законопроекту до 5 апреля 2013 года.

Комитеты Верховной Рады по вопросам правовой политики, по вопросам бюджета, по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, по вопросам европейской интеграции должны проработать предложения и поправки к законопроекту до 12 апреля 2013 года.

Комитет ВР по вопросам правовой политики до 16 апреля должен организовать предоставление народным депутатам Украины документов, предусмотренных частью 3 статьи 150 Регламента Верховной Рады Украины.

Рассмотрение законопроекта, в соответствии с проектом постановления парламента, должно состояться на пленарном заседании Верховной Рады Украины 18 апреля.