Доклад ООН: В Украине сократились доходы и продолжительность жизни
13:42, 15 марта 2013Политика
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За годы независимости Украины валовой национальный доход на душу населения уменьшился примерно на 22%, а ожидаемая продолжительность жизни - на год.
Валовой национальный доход на душу населения уменьшился примерно на 22%
Об этом, как сообщает ZN.UA, говорится в новом "Докладе о человеческом развитии 2013", обнародованном сегодня.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в период с 1990-го по 2012 уменьшилась на год - сейчас этот показатель составляет 68,8 лет, в 1990-м было 69,8.
Индекс гендерного неравенства в Украине в 2012 году составил 0,338, что ставит ее на 57 место среди 148 стран.
По подсчетам экспертов ООН, в Украине женщин в парламенте всего 8% (средний показатель в странах Европы и Центральной Азии - 16,7%).
Общий рейтинг Индекса человеческого развития за 2012 поставил Украину на 78 позицию с 187 (вместе с Македонией).
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