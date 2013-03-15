Доклад ООН: В Украине сократились доходы и продолжительность жизни

Об этом, как сообщает ZN.UA, говорится в новом "Докладе о человеческом развитии 2013", обнародованном сегодня.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в период с 1990-го по 2012 уменьшилась на год - сейчас этот показатель составляет 68,8 лет, в 1990-м было 69,8.

Индекс гендерного неравенства в Украине в 2012 году составил 0,338, что ставит ее на 57 место среди 148 стран.

По подсчетам экспертов ООН, в Украине женщин в парламенте всего 8% (средний показатель в странах Европы и Центральной Азии - 16,7%).

Общий рейтинг Индекса человеческого развития за 2012 поставил Украину на 78 позицию с 187 (вместе с Македонией).