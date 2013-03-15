Яценюк и Тягнибок возглавили протестное шествие в Ужгороде

17:08, 15 марта 2013
Политика
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Из-за ненастья митинг оппозиции в рамках акции «Вставай, Украина!» в Ужгороде начался на час позже запланированного.

”Вставай, Украина!” в Ужгороде / Фото с сайта ”Батькивщины”

Как передает корреспондент УНИАН, по данным оппозиции, на митинге собралось около 3 тысяч человек.
Присутствующие на митинге журналисты и общественные деятели оценивают количество участников вдвое меньше.

Среди участников митинга около 80% - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

За два часа до начала митинга общественный деятель и правозащитник Владимир Фесков на своей странице в Facebook написал, что ему звонили по телефону студенты ужгородских вузов и сообщали о том, что им предлагают по 50 гривень за участие в митинге.

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На митинг прибыли председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Участники акции сначала собрались на Театральной площади, откуда двинулись к площади Народной (это около километра).

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