Яценюк и Тягнибок возглавили протестное шествие в Ужгороде

Как передает корреспондент УНИАН, по данным оппозиции, на митинге собралось около 3 тысяч человек.

Присутствующие на митинге журналисты и общественные деятели оценивают количество участников вдвое меньше.

Среди участников митинга около 80% - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

За два часа до начала митинга общественный деятель и правозащитник Владимир Фесков на своей странице в Facebook написал, что ему звонили по телефону студенты ужгородских вузов и сообщали о том, что им предлагают по 50 гривень за участие в митинге.

По теме: «Ноу-хау» винницкой опозиции: прорываются на митинг с траурными венками

На митинг прибыли председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Участники акции сначала собрались на Театральной площади, откуда двинулись к площади Народной (это около километра).