В некоторых регионах Украины введены аварийные отключения, – 'Укрэнерго'

Во время аварийных отключений графики не действуют.

В результате усиления российских ударов по энергосистеме в отдельных регионах Украины вечером 7 октября ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Об аварийных отключениях электроэнергии сообщается в Житомирской, Полтавской, Черниговской, Киевской областях и городе Киеве.

Таким образом, предварительно обнародованные графики отключений на среду в тех регионах, где введены аварийные отключения, в настоящее время не действуют.

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Работы по восстановлению стабильного электроснабжения уже ведутся. Аварийные отключения будут отменены, как только это позволит ситуация в энергосистеме.

Энергетики напоминают о необходимости экономно расходовать электроэнергию и советуют следить за оперативными изменениями на страницах местных облэнерго.

Обновлено в 21:17. Позже в ДТЭК сообщили, что Киев возвращается к графикам ограничений электроснабжения, а экстренные отключения отменены.

Отключения света – главные новости

Напомним, что председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что российские оккупанты начали применять новую тактику при нанесении ударов по энергообъектам Украины. Она может привести к отсутствию стабильного электроснабжения на срок до 15–16 часов подряд.

Народный депутат Сергей Нагорняк добавил, что отключения света сейчас связаны не только с последствиями атак российских оккупантов, но и с завершением строительства защитных сооружений вокруг энергообъектов в преддверии зимы. Их строительство должно быть завершено уже в ближайшие недели.

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