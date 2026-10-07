В Киеве возникли проблемы с электро- и водоснабжением из-за российской атаки

Кличко сообщает, что на правом берегу наблюдаются перебои с водоснабжением.

В Киеве и Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. "На правом берегу города перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением", – говорится в сообщении.

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Кличко также сообщил, что в Оболонском районе, где упали обломки БПЛА, недалеко от горящего автомобиля во дворе жилого дома обнаружили тело женщины.

Атаки на Киев – больше новостей

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Россия вновь атаковала Киев. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева после ударов россиян возникли пожары в жилых домах, известно о двух пострадавших.

Кличко также сообщил, что в Соломенском районе в результате атаки врага произошло возгорание в частном жилом доме, есть пострадавший.

Тогда речь шла о двух пострадавших в Соломенском районе. Обоих раненых медики госпитализировали.

По информации Кличко, в Днепровском районе столицы произошло падение обломков недалеко от учебного заведения, предварительно, пожара нет.

Кличко сообщил, что также зафиксировано падение обломков на крышу административного здания в Святошинском районе. Он отметил, что там наблюдается частичное разрушение крыши, пожара нет.

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