Графики отключений 8 октября: кому отключат свет в четверг

В "Укрэнерго" сообщили о введении мер по ограничению потребления.

В четверг, 8 октября, в некоторых регионах Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии в течение суток. Графики отключения света для населения будут действовать от 0,5 до 1,5 очереди, сообщает "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Аналогично и промышленные предприятия в ряде регионов Украины будут работать с ограничением мощности.

Причиной ограничений является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи энергии с помощью дронов и ракет.

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Энергетики отмечают, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому в случае отсутствия света вне графиков следует проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Отключения света – главные новости

Напомним, что графики отключений света были введены сразу в ряде регионов Украины во вторник, 6 октября, после массированных вражеских ударов. В то же время пока рано говорить о возвращении к стабильным графикам почасовых отключений, а проблему должны устранить в сжатые сроки, рассказал УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Народный депутат Сергей Нагорняк добавил, что графики отключений света вызваны не только атаками российских оккупантов, но и необходимостью завершить строительство защитных сооружений вокруг энергообъектов перед отопительным сезоном. Работы должны завершиться уже в ближайшее время.

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