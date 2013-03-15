ЕС критикует намерения Украины пересмотреть тарифы в рамках ВТО

Об этом говорится в специальном заявлении Представительства, переданном УНИАН.

«С начала октября – с момента, когда Украина выступила с таким предложением (о пересмотре тарифных ставок - УНИАН), Евросоюз занимал последовательную и четкую позицию против такого предложения Украины. Статья 28 Генерального соглашения о торговле и тарифах, на основании которой Украина и сделала свое заявление, не предполагает проведение повторных переговоров в сторону уменьшения столь значительной части или полного пакета обязательств в рамках членства в ВТО», - говорится в заявлении Представительства ЕС.

По мнению европейских дипломатов, в истории организации до сих пор не было даже прецедента такого пересмотра. «Наше мнение разделяет большинство членов ВТО – более 120 из них выразили обеспокоенность намерениями Украины, озвученными в декабре 2012 года. Это демонстрирует серьезность ситуации как для конкретных членов ВТО, так и для всей системы международной торговли», - уверены в Представительстве ЕС.

Кроме того, дипломаты выразили удивление заявлением правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции Валерия Пятницкого о якобы отсутствии жалоб на позицию Украины. «Мы достаточно четко высказывали свое мнение при каждом удобном случае – во время формальных и неформальных контактов с представителями украинских властей в Брюсселе, Женеве и Киеве. Мы готовы снова повторить: если Украина отзовет свое предложение о пересмотре собственных обязательств, она поступит в интересах всех членов ВТО», - обратили внимание в Представительстве ЕС.

Дипломаты также напомнили, что Европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де Гухт передал это предложение лично вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру экономического развития и торговли Украины Игорю Прасолову и собственно господину Пятницкому во время совместной встречи 23 января. Такое же предложение было передано украинской делегации во время недавнего саммита Украина – ЕС 25 февраля.

«Хотели бы также отметить, что усилия, предпринимаемые для решения проблемы, во многом осложнялись неспособностью Украины конкретизировать детали своих намерений. Мы знаем, о каких тарифных позициях идет речь – из 371, однако прошло пять месяцев, а мы так и не услышали, какие новые тарифы предлагаются. Кроме того, нет информации о компенсационных мерах, которые Украины обязана предложить в рамках ВТО», - подчеркнули в Представительстве ЕС и добавили, что в декабре ЕС отправил в Украину формальное письмо по тарифным вопросам, но обсуждение позиций возможно только при получении необходимой информации от Украины.

Как сообщал УНИАН, Посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны.

В диппредставительстве также обратили внимание, что Украина апеллирует к 28 статье ГАТТ всего после трех лет присоединения к ВТО, что выглядит как возвращение к переговорному процессу об условиях вступления Украины в организацию. Если другие страны последуют примеру Украины и начнут переговоры об изменении условий своего членства, то это будет беспрецедентная проверка ВТО на прочность. Украинская сторона делает упор на своем праве, закрепленном в Статье 28, однако, по мнению американских дипломатов, это «не является мудрейшим шагом».

Справка УНИАН. Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

По данным на 1 февраля, на переговоры получены заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.