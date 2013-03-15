Украина отдаст экс-премьера Абдуллоджонова Таджикистану

Шевченковский районный суд Киева применил к бывшему премьер-министру Республики Таджикистан Абдумалику Абдуллоджонову экстрадиционный арест.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил следственный судья Владимир Бугинь.

Арест будет применен до решения вопроса о передаче А.Абдуллоджонова правоохранительным органам Таджикистана, по решению которых он был объявлен в международный розыск.

Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры Киевской области, которая настаивала на применении этой меры в отношении бывшего главы правительства Таджикистана.

“Применить экстрадиционный арест в отношении Абдумалика Абдуллоджанова до решения вопроса о передаче его правоохранительным органам Республики Таджикистан, но не более чем на 12 месяцев”, - отмечается в решении суда.

Обосновывая такое решение, суд заметил, что в материалах дела отсутствуют какие-либо данные о лишении А.Абдуллоджанова гражданства Таджикистана. Кроме того, нет данных, подтверждающих получение им статуса беженца на территории Украины.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан А.Абдуллоджонов, который был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание состоялось, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США. На родине А.Абдуллоджонова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдуллоджонов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

В течение последнего десятилетия А.Абдуллоджонов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что действительно выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.

В феврале Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Киев запрос об экстрадиции бывшего премьера.

Правозащитная организация Amnesty International и Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвали власти Украины не выдавать А.Абдуллоджонова Таджикистану.