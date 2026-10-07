Международные резервы Украины в сентябре сократились: в Нацбанке назвали причины

В сентябре регулятор продал на валютном рынке 5,4 млрд долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составили 47,1 млрд долларов. Как сообщили в Национальном банке, в сентябре они сократились на 3,2%.

"Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертацию в гривню валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan", – говорится в сообщении.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 890,4 млн долл. через счета Всемирного банка. Кроме того, Украина получила 3,81 млрд долл. от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

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Регулятор подчеркнул, что эти средства не включаются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением. Однако в случае их продажи правительством Национальному банку за гривню для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы. Так, в сентябре правительство конвертировало в гривню 3,81 млрд долл. этих средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов. Регулятор же продал в сентябре на валютном рынке 5,4 млрд долл.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 195,7 млн долл. Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 254,3 млн долл.

Текущий объем международных резервов достаточен для поддержания стабильности валютного рынка и обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта, подчеркнули в НБУ.

Международные резервы Украины – последние новости

Международные резервы Украины в июне увеличились на 12,1% и по состоянию на 1 июля составили 51,27 миллиарда долларов. Положительная динамика была тогда зафиксирована благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты национальным регулятором и долговые выплаты в иностранной валюте.

За прошлый год международные резервы выросли более чем на 30% – до 57,3 миллиарда долларов. Это стал лучший показатель в истории Украины.

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