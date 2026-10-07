Экс-канцлер Германии посетил гипермаркет в Москве после получения новой работы

Шрёдер заявил, что очень рад знакомству с сотрудниками.

Сегодня, 7 октября, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил один из магазинов немецкой сети гипермаркетов Globus в Москве. Ранее он стал членом наблюдательного совета компании, пишут росСМИ.

Шрёдер, выступая перед сотрудниками гипермаркета, рассказал, что он три года изучал торговлю, а также работал в магазине керамики и стекла.

"Поэтому я понимаю все эти процессы, происходящие в магазине, как могут нервничать клиенты, покупатели, когда они хотят, чтобы их обслуживали быстрее. И все равно нужно сохранять хладнокровие, быть спокойным и работать как можно лучше", - сказал экс-канцлер Германии.

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Кроме того, Шрёдер заявил, что очень рад быть в этом месте. Он также похвалил сотрудников и отметил, что рад познакомиться с ними.

Новая работа Шрёдера в РФ - что известно

Напомним, что недавно Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет "Гиперглобуса" – компании, управляющей сетью немецких гипермаркетов Globus в России. Это возмутило немецких политиков и общественность.

Депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал новую работу Шредера "предательством Европы и собственной страны". Политолог Кельнского университета Томас Йегер также раскритиковал новую работу экс-канцлера и роль президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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