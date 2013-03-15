life:) будет судиться с НКРС за продление лицензии

Компания планирует добиться продления действующей лицензий в суде, пишет "Дело".

Напомним, НКРС не согласилась продлить действующую лицензию "Астелит" и потребовала от компании приобрести две новые лицензии стоимостью более 11 млн. грн, в то время как ее продление будет стоить втрое меньше. Срок действия текущей лицензии оператора истекает в июне.

"ООО "Астелит" не удовлетворено подобным решением регулятора и, в соответствии с действующим законодательством, планирует обратиться в суд для разрешения вопроса," - отметили в компании.

"Тем не менее, компания хотела бы подчеркнуть, что ситуация с первоначальным отказом в продлении лицензии на отдельную услугу не имеет и не будет иметь никакого влияния ни на бизнес-процессы компании, ни на услуги, предоставляемые ее абонентам", — подчеркивают в life:).

Ранее, в октябре 2010 года госоператор "Укртелеком" остался без лицензии на международную и междугороднюю связь, но компании удалось добиться продления лицензии в Окружном административном суде Киева.

С аналогичной ситуацией столкнулся "Киевстар" в 2011 году, но мобильный оператор предпочел приобрести лицензии за 19,4 млн грн.