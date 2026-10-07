Украина готова к пяти форматам прекращения огня, - МИД

Тихий подчеркнул, что Украина готова к переговорам.

Украина готова рассмотреть пять различных форматов прекращения огня. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он отметил, что, прежде всего, речь идет о полном и безусловном режиме прекращения огня, на который Украина согласилась еще в марте 2025 года.

"Это согласие Украины остается в силе и могло бы вступить в действие, если бы было соответствующее зеркальное согласие РФ", – подчеркнул Тихий.

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По его словам, также существуют 2-й и 3-й форматы, над которыми работают Турция и Египет при участии украинских дипломатов и которые касаются Черного моря.

"Для танго нужны двое, поэтому необходимо согласие российской стороны на эти условия. Предложения, по нашему мнению, взаимовыгодны и реалистичны", – подчеркнул Тихий.

По словам Тихого, второй формат – Черноморский, то есть речь идет о безопасности мореплавания. Третий формат – продовольственная безопасность в Черном море. По его словам, к этому предложению активно привлечена Индия.

Четвертый формат – энергетическое перемирие. Тихий отметил, что необходимы конструктивный подход и шаги со стороны России.

Тихий подчеркнул, что существует еще американское направление энергетического перемирия, которое обсуждалось между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что здесь необходим конструктивный подход и шаги со стороны России, чтобы перемирие начало действовать. По его словам, с украинской стороны наблюдается конструктивный подход в этих вопросах.

Новые переговоры о перемирии между Украиной и РФ в Черном море

Как сообщал УНИАН, Турция и Организация Объединенных Наций организовали новые переговоры между РФ и Украиной, чтобы обсудить перемирие в Черноморском регионе.

Как писал Bloomberg, таким образом инициаторы пытаются объединить усилия по защите поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.

Эта инициатива, запущенная в сентябре при поддержке других мировых держав, призвана повторить успешную кампанию 2022 года, направленную на обеспечение зерновых перевозок в Черном море. Поскольку то соглашение развалилось через год, страны до сих пор не могут скоординировать усилия по прекращению огня.

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