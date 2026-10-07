'Серьезные разрушения': Киевский картонно-бумажный комбинат остановил работу после атаки РФ

Производственные и складские помещения получили значительные повреждения.

Сегодня, 7 октября, Киевский картонно-бумажный комбинат (КПК) в третий раз за последние шесть месяцев подвергся ракетной атаке. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook

"Серьезным разрушениям подверглись производственные и складские помещения, повреждено оборудование и инженерные коммуникации. В результате мощных взрывов возникли пожары, над тушением которых до сих пор работают чрезвычайные службы", – говорится в сообщении.

В настоящее время производство приостановлено.

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Справка УНИАН. Киевский картонно-бумажный комбинат – предприятие целлюлозно-бумажной отрасли, специализирующееся на производстве картона, гофротары и санитарно-гигиенической продукции.

С начала российского полномасштабного вторжения Киевский КПК сосредоточил основные усилия на поддержке обороны страны, а также на помощи общинам Киевской области и других регионов, которые больше всего пострадали от разрушений.

Недавно предприятие ввело в эксплуатацию новую линию Mitsubishi, что существенно расширило возможности производства упаковки со сложной высечкой.

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Во время ночной атаки на Киев российские войска разрушили центральный склад сети "АТЛ Автосервис", через который проходили значительные объемы моторных масел и аккумуляторов. В компании отметили, что уничтожение складского хаба приведет к временным перебоям в работе и потребует перестройки логистики всей сети.

Напомним также, что один из недавних российских ударов по Гостомелю повредил склад компании "Вента ЛТД", который играл важную роль в обеспечении Киевского региона фармацевтической продукцией.

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