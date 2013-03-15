Экс-премьер Таджикистана сравнил решение об экстрадиции со смертным приговором

Бывший премьер-министр Республики Таджикистан Абдумалик Абдуллоджонов сравнил решение суда о его экстрадиционном аресте со смертным приговором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Шевченковского районного суда Киева, обращаясь к председательствующему в процессе.

«Если Вы сегодня примете такое решение, это будет равносильно вынесению мне смертельного приговора. Это я заявляю официально. Я не прошу ничего невозможного или сверхъестественного, но законы Украины и международное право мои права защищают», - сказал А.Абдуллоджонов.

При этом, обращаясь к представителю прокуратуры, он сказал: «Меня удивляет позиция прокуратуры. Прокуратура в любом государстве является надзирающим органом за выполнением законов, а украинская прокуратура задерживает меня, нарушив четыре нормы законодательства, две из которых - международные».

По словам бывшего главы правительства Таджикистана, за 40 дней пребывания под стражей в Украине он пришел к выводу, что в отношении его «здесь никому ничего не нужно». «Если вы арестуете меня, вы даете карт-бланш, что в любой момент могут прийти ко мне и отправить меня на растерзание в Таджикистан», - подчеркнул А.Абдуллоджонов.

При этом он пытался обратить внимание суда на тот факт, что одно из главных представительств Интерпола находится в США и американские спецслужбы, прежде чем решить вопрос о предоставлении ему статуса политического беженца, тщательным образом все проверяли.

«Вы знаете, что спецслужбы все знают и никогда бы не дали мне статуса беженца», - сказал А.Абдуллоджонов.

Что касается его задержавния в Украине, то данный факт он связывает с тем, что в этом году в Таджикистане будут проводиться президентские выборы, в связи с чем его недоброжелатели «все направили против меня, они знают мой авторитет там, среди народа... Я им живым не нужен. Сегодня правители Таджикистана боятся, что любые изменения сыграют против них».

А.Абдуллоджонов пояснил, что на сегодняшний день практически все лидеры оппозиции выдавлены из Таджикистана, а те, кто остались, уничтожены физически.

А.Абдуллоджонов выразил уверенность, что Украина существенно отличается от Таджикистана. «Все-таки Украина - это не Таджикистан и не Афганистан. Я думаю, Украина - это цивилизованное европейское государство, которое стремится в Евросоюз, и оно должно уважать и свое законодательство, и международное», - подчеркнул экс-глава таджикского правительства.

А.Абдуллоджонов отметил также, что в феврале он должен был получить гражданство США. «Все документы были готовы, я хотел на два дня заехать в Украину по частным делам и вернуться обратно», - пояснил он.