Из-за снегопада на Ивано-Франковщине перекрывают дороги
11:17, 15 марта 2013Разное
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Из-за интенсивного снегопада на территории Ивано-Франковской области значительно осложнено движение транспортных средств, осадки не прекращаются.
Из-за снегопада значительно осложнено движение транспорта
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
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Для расчистки дорог от снега и предупреждения заторов в движении службой автомобильных дорог Ивано-Франковской области по согласованию с ГАИ введено временное ограничение на движение транзитного грузового транспорта на следующих участках автомобильных дорог:
М-12 «Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка» км 44-76;
Н-09 «Мукачево – Львов» км 249-388;
Н-10 «Стрый - Черновцы – Мамалыга» км 18-129;
Н-18 «Ивано-Франковск – Тернополь» км 0–30.
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