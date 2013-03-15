Из-за снегопада на Ивано-Франковщине перекрывают дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

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Для расчистки дорог от снега и предупреждения заторов в движении службой автомобильных дорог Ивано-Франковской области по согласованию с ГАИ введено временное ограничение на движение транзитного грузового транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

М-12 «Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка» км 44-76;

Н-09 «Мукачево – Львов» км 249-388;

Н-10 «Стрый - Черновцы – Мамалыга» км 18-129;

Н-18 «Ивано-Франковск – Тернополь» км 0–30.