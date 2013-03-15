Во Львове транспортный армагеддон: люди бросают машины посреди дороги

Во Львове из-за сильного снегопада и ветра на улицах образовались большие снежные заносы, местами полметра и выше, которые коммунальщики до сих пор не расчистили.

Как передает корреспондент УНИАН, с 7 часов утра на большинстве улиц наблюдаются большие заторы. Маршрутки массово сходят с линий, практически не курсирует электротранспорт.

Как сообщили во Львовском городском совете, сегодня с утра с рельсов сошли 4 трамвая разных маршрутов, спровоцировав большие заторы.

По словам жителей Львова, люди массово на несколько часов опаздывают на работу, потому что вынуждены добираться через весь город пешком.

Корреспондент УНИАН стал свидетелем того, как на улице Владимира Великого одновременно остановились около 20 троллейбусов.

Как сообщают представители перевозчиков междугородных маршрутов, такая сложная ситуация наблюдается только во Львове. Дороги в районах области расчищают, и хотя снегопады повлекли замедление движения транспорта, однако условия проезда на дорогах области значительно лучше, чем во Львове.

Это, в частности, подтвердил водитель маршрутного такси сообщением Львов - Дашава, который, проехав весь отрезок своего маршрута до Львова, час стоял в заторе в самом городе.

При этом на данное время информации о пострадавших нет.