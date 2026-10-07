Эрдоган предложил помочь наладить прямые контакты между Украиной и РФ

Эрдоган во время разговора с Путиным также подчеркнул важность работы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара готова помочь наладить прямые контакты между Украиной и Россией, сообщает Управление по коммуникациям президента Турции.

"Турция всегда готова внести свой вклад в усилия по налаживанию прямых контактов между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

У Эрдогана отметили, что лидеры Турции и РФ обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган подчеркнул важность работы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

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Также президент Турции поздравил российского диктатора с днём рождения. Отдельно Эрдоган поздравил Путина с "успехом" его партии на выборах в Государственную думу РФ.

Турция и ООН организовали переговоры о перемирии между Украиной и РФ в Черном море

Ранее Bloomberg писало, что Турция и Организация Объединенных Наций организовали новые переговоры в РФ и Украине, чтобы обсудить перемирие в Черноморском регионе.

Высокопоставленный дипломат сообщил журналистам, что встречи состоятся в начале октября. По его словам, посредниками выступят представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога", рассказавшие об этой инициативе на условиях анонимности.

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