Тунис допустил малоизвестную украинскую компанию к поиску нефти

Об этом сообщает The North Africa Post.

«Разрешение дает право компании на разведку месторождения нефти площадью 988 кв. км в районе Татуина на юге страны», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания будет проводить сейсмические исследования и сможет приступить к бурению двух разведочных скважин в течение пяти лет по ориентировочной цене в 21 млн долл.

По условиям контракта, подписанного украинской YNG Exploration Ltd и тунисской Enterprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (ЕТАР), украинская сторона профинансирует разведывательный этап, сроки которого на данный момент уточняются. В случае положительного результата на этапе разведывательных работ, Тунис сможет участвовать в добыче на условиях 50%.

Справка УНИАН. Тунис является одной из стран Северной Африки, обладающей углеводородными ресурсами, но они очень ограничены по сравнению с Ливией и Алжиром. В стране начаты исследования по повышению производства энергоносителей, в частности, за счет использования потенциальных месторождений сланцевого газа.

Инвесторы, однако, до сих пор не решаются отправиться в страну из-за сложившейся нестабильности.