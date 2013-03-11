Эксперты назвали преимущества распределения госзаказа между вузами на конкурсной основе

Председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки, молодежи и спорта, секретарь Союза ректоров вузов Украины Ярослав Болюбаш констатирует, что главным преимуществом распределения государственного заказа между высшими учебными заведениям на конкурсной основе является равенство и справедливость по отношению ко всем вузам, сообщает РБК-Украина.

«Я согласен, что госзаказ нужно формировать на конкурсных началах, ведь это шаг вперед в развитии нашего высшего образования. Главное, что тут работает принцип равенства участников по определенным критериям. Но одновременно действует принцип ответственности, которую ректор несет перед своим коллективом, ведь, если не подготовишь базу – не выиграешь конкурс», - говорит специалист.

Эксперт прогнозирует, что благодаря распределению госзаказа между вузами на конкурсной основе во многих университетах могут отсеяться непрофильные специальности.

«В целом прогнозирую, что с помощью конкурса могут отсеяться непрофильные специальности во многих университетах, то есть, предположим, специальность «экономика» в педагогическом вузе или «правоведение» в университете культуры», - утверждает Болюбаш.

Секретарь Союза ректоров вузов Украины также отмечает, что главным преимуществом новации является равенство и справедливость по отношению ко всем вузам.

«Сейчас распределение бюджетных мест происходит таким образом – предложение по количеству мест каждый университет согласовывает с органами местной власти, затем его подают в Минобразования, дальше Минэкономики анализирует рынок труда, его насыщенность, наполнение. Проблема этой системы в том, что в конечном итоге один человек принимает решение, сколько вузу выдать мест, тогда как при новой системе – целая комиссия. То есть возрастает «показатель справедливости», - убежден специалист.

В то же время, по мнению эксперта, новация будет успешна только в том случае, если в ней будут учтены все возможные риски.

«Нужно детально отработать положение, то есть сам механизм проведения конкурса. Мы должны также учитывать то, что университет не может один год выиграть госзаказ, а на второй год – уже нет. Кроме того необходимо понимать, что университеты на периферии выполняет не только образовательную функцию, но функцию центра культуры. Это очень деликатный вопрос. Но, насколько мне известно, Минобразования и Минэкономики внимательно отрабатывают эти вопросы», - отмечает Болюбаш, подчеркивая, что новая система распределения госзаказа в вузы базируется на мировом опыте.

Напомним, что в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон «О формировании и размещении государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров», который вступил в силу с начала текущего года.