Уволился главный архитектор Одессы
16:48, 06 марта 2013Общество
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Мэр Одессы Алексей Костусев принял отставку главного архитектора Одессы – начальника управления архитекторы и градостроительства Одесского горсовета Николая Базана.
Николай Базан уволился / Фото: www.odessa.ua
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение А.Костусева опубликовано сегодня на официальном сайте города Одессы.
Согласно распоряжению, Н. Базан уволился по собственному желанию 1 марта .
С 4 марта обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства горсовета возложены на Владимира Колокольникова - первого заместителя начальника указанного управления.
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