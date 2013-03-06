Уволился главный архитектор Одессы

Мэр Одессы Алексей Костусев принял отставку главного архитектора Одессы – начальника управления архитекторы и градостроительства Одесского горсовета Николая Базана.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение А.Костусева опубликовано сегодня на официальном сайте города Одессы. Согласно распоряжению, Н. Базан уволился по собственному желанию 1 марта . С 4 марта обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства горсовета возложены на Владимира Колокольникова - первого заместителя начальника указанного управления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter