Уволился главный архитектор Одессы

16:48, 06 марта 2013
Общество
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Мэр Одессы Алексей Костусев принял отставку главного архитектора Одессы – начальника управления архитекторы и градостроительства Одесского горсовета Николая Базана.

Николай Базан / Фото: www.odessa.ua

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение А.Костусева опубликовано сегодня на официальном сайте города Одессы.

Согласно распоряжению, Н. Базан уволился по собственному желанию 1 марта .

С 4 марта обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства горсовета возложены на Владимира Колокольникова - первого заместителя начальника указанного управления.

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