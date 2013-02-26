В Одессе сели на хвост банде скиммеров

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

«В милицию обратилась директор отделения одного из коммерческих банков. Женщина сообщила, что с карточных счетов некоторых клиентов незаконно сняты денежные средства. Проверкой факта занялись работники управления по борьбе с киберпреступностью. В ходе осмотра банкоматов на одном из них оперативники обнаружили устройство для видеофиксации ввода ПИН-кода и устройство для считывания персональной информации с магнитной полосы персональной банковской карты клиента», - рассказали в отделе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность 38-летнего гражданина иностранного государства, которого задержали во время установки спецустройства на одном из банкоматов в центре города. У задержанного изъяты вещественные доказательства - самодельные устройства для считывания информации с платежных карт.

Кроме того, установлено, что указанный гражданин – участник преступной группировки, в которую, кроме него, входят еще четверо граждан того же государства. Они совершали аналогичные преступления, как в Украине, так и в других странах СНГ.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Принимаются меры по розыску и задержанию других участников ОПГ. Следствие продолжается.