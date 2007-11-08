Президент смягчил наказание осужденным по делу Скныливской трагедии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО смягчил наказание осужденным по делу Скныливской авиакатастрофы экс-заместителю командующего 14-м авиакорпусом Анатолию ТРЕТЬЯКОВУ и второму пилоту самолета Су-27 Юрию ЕГОРОВУ.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе главы государства, решение В.ЮЩЕНКО о смягчении наказания осужденным по делу авиакатастрофы в Скнылове А.ТРЕТЬЯКОВУ и Ю.ЕГОРОВУ было принято на основании предложений Комиссии в вопросах помилования, работающей при главе государства.

По результатам рассмотрения на заседании Комиссии 18 октября материалов о помиловании этих осужденных, главе государства были внесены предложения об освобождении А.ТРЕТЬЯКОВА от дальнейшего отбывания наказания и сокращения меры наказания Ю.ЕГОРОВУ до 3,5 лет лишения свободы.

Президент Украины согласился с предложением Комиссии, подписав указ № в 1001/2007 году от 24 октября 2007 года.

Как отметил глава Комиссии Левко ЛУКЬЯНЕНКО, соответствующие предложения ее члены разработали на своем заседании 18 октября после тщательного предварительного изучения дел обоих осужденных, анализа высокопрофессиональных юристов Секретариата Президента Украины, а также ознакомления с мнением относительно возможного помилования А.ТРЕТЬЯКОВА и Ю.ЕГОРОВА руководства исправительных учреждений, где они отбывают наказание.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО особо отметил, что принимая решение о представлении на рассмотрение главы государства рекомендаций относительно освобождения А.ТРЕТЬЯКОВА и сокращения срока наказания Ю.ЕГОРОВУ, Комиссия также учла ходатайства, внесенные по этому поводу профильными военными специалистами. Речь идет о соответствующих просьбах от председателя совета офицеров командования Воздушных сил ВСУ Валерия РУБАНА, председателя Совета Винницкой городской организации ветеранов Владимира ГЛАЗОВА и президента Ассоциации летчиков Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков им. Кожедуба, дважды Героя Советского Союза Виталия ПОПКОВА.

«Это дело прошло очень серьезное рассмотрение, и Президент имел все основания полагаться на предложения, сформулированные Комиссией», – подчеркнул Л.ЛУКЬЯНЕНКО, добавив, что за указанные рекомендации единодушно проголосовали все присутствующие на заседании члены Комиссии.

«Мы считаем принятое решение обоснованным», – отметил председатель Комиссии.

***Военный Апелляционный суд Центрального региона 23 июня 2005 года за нарушение правил полетов и подготовки к ним, приведшим катастрофу, приговорил А.ТРЕТЬЯКОВА к лишению свободы сроком на 6 лет, второго пилота самолета Су-27 Ю.ЕГОРОВА – на 8 лет.

Постановление Верховного Суда Украины от 2 марта 2006 года оставило этот приговор без изменений.