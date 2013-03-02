Защитники Гостиного двора выдвинули власти ультиматум

Они также обещают блокировать въезд тяжелой техники на территорию Гостиного двора, пишут Комментарии.

Активисты собрали около 1 тысячи подписей под открытым обращением к органам госвласти с требованием вернуть Гостиному двору статус памятника архитектуры.

В частности, они требуют от Верховной Рады - исключения из закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию» внесенной в заключительные положения нормы п.8 ч.2 ст.3, которой внесены изменения в перечень памятников культурного наследия, не подлежащие приватизации, из которого был исключен Гостиный двор.

От всех силовых ведомств митингующие требуют расследования обстоятельств применения силы бойцами спецподразделения «Беркут» во время событий в Гостином дворе 18 февраля.

От Кабмина защитники требуют обеспечения передачи здания государственным и коммунальным заведениям науки культуры и искусств.